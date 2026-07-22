Im Poker um Konstantinos Karetsas (18) legt Borussia Dortmund nach. Am gestrigen Dienstag gab es weitere Verhandlungen, die BVB-Bosse Lars Ricken und Ole Book reisten dafür nach Belgien.

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Laut ‚Sky‘ hat Schwarz-Gelb das Ablöse-Angebot an den KRC Genk inklusive Boni und Weiterverkaufsbeteiligung auf etwas mehr als 30 Millionen Euro erhöht. Die Offerte liegt somit minimal über der vorherigen.

Wie die Belgier auf den neuen Vorschlag reagieren, ist noch offen – der Ball liege nun bei Genk, so ‚Sky‘. Zuletzt forderte man bis zu 40 Millionen.

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Mit Dortmund ist sich Karetsas schon über einen Vertrag bis 2031 einig. Trotz anderer Optionen wie dem AC Mailand will der offensive Mittelfeldspieler unbedingt zum Bundesligisten wechseln.

Update (13:22 Uhr): Die gebotene Ablösesumme beläuft sich nach Informationen der griechischen ‚Gazzetta‘ auf 31 bis 32 Millionen Euro. Zudem stünde Genk eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 15 bis 20 Prozent zu. Zum jetzigen Zeitpunkt gebe es noch keine endgültige Einigung, doch die Parteien sollen sich optimistisch zeigen, den Deal bald abzuschließen.