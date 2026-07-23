Karim Adeyemi verlässt Borussia Dortmund. Ein Jahr vor Vertragsende verkauft der BVB den 24-jährigen Offensivspieler an den FC Barcelona. Die Katalanen zahlen eine Sockelablöse von 22 Millionen Euro, sieben Millionen können an Boni folgen.

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Dortmund sichert sich im Zuge des Deals eine hohe Weiterverkaufsklausel von 35 Prozent. In Barcelona unterschreibt Adeyemi einen Vertrag bis 2031.

Der BVB hatte Adeyemi im Sommer 2022 für 30 Millionen Euro von RB Salzburg verpflichtet. In 146 Spielen markierte der Linksfuß 61 Scorerpunkte (36 Tore, 25 Assists). Unter Barça-Trainer Hansi Flick bestritt Adeyemi zwischen 2021 und 2022 vier Länderspiele für Deutschland.

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Dortmunds Geschäftsführer Sport Lars Ricken sagt: „Karim war in den vergangenen vier Jahren ein wichtiger Bestandteil von Borussia Dortmund. 2024 standen wir mit ihm im Champions League-Finale. Und dennoch sind wir in diesem Sommer übereingekommen, dass sowohl Karim als auch wir uns in der Zukunft anders ausrichten wollen. Als Karim mit dem Wunsch eines Wechsels zum FC Barcelona an uns herangetreten ist, haben wir diesem nach Abwägung aller Interessen von Borussia Dortmund zugestimmt.“