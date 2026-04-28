Werder: So geht’s weiter mit Mbangula

Der SV Werder Bremen hofft weiterhin auf den Durchbruch von Samuel Mbangula. Werders Geschäftsführer Profifußball Clemens Fritz sagt gegenüber der ‚Bild‘: „Er hatte keine einfache Saison, was auch an unserer schwierigen Lage mit Abstiegskampf und Trainerwechsel gelegen hat. Wir glauben an ihn, sehen sein riesiges Potenzial. Daher geben wir ihm weiterhin Zeit. Ein Wechsel im Sommer ist kein Thema.“ Mbangula war vor der Saison für zehn Millionen Euro von Juventus Turin gekommen.

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Bislang bleibt der Belgier aber hinter den hohen Erwartungen zurück. Grund dafür sind unter anderem kleinere Blessuren, die den 22-Jährigen immer wieder zur Pause zwangen. Darüber hinaus fremdelte er lange mit dem Spielsystem. Nach ordentlichem Start wartet Mbangula in der Rückrunde noch auf seinen ersten Treffer. Vertraglich ist der Offensivspieler bis 2030 an den Bundesligisten gebunden.