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Premier League

Alonso plant kuriosen Transfer

von Julian Jasch - Quelle: as
1 min.
Real-Coach Xabi Alonso @Maxppp

Geht Álvaro Carreras (23) den umgekehrten Weg von Marc Cucurella (27), der für 55 Millionen Euro vom FC Chelsea zu Real Madrid wechselt? Einem Bericht der ‚as‘ zufolge sind die Blues an den Diensten des Linksverteidigers interessiert. Nach der Cucurella-Verpflichtung dürfte Real einem schnellen Carreras-Abgang offen gegenüberstehen.

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Der Spanier, der es nicht mal in den vorläufigen WM-Kader schaffte, war im vergangenen Jahr für 50 Millionen Euro von Benfica Lissabon zu den Königlichen gewechselt, konnte die hohen Erwartungen aber bislang nicht erfüllen. Übrigens: Zwischenzeitlich spielte Carreras in Madrid unter Xabi Alonso, der zur kommenden Saison bei Chelsea übernehmen wird und jetzt schon an der Kaderzusammenstellung mitwirkt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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