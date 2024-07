Thiago trifft Barça-Entscheidung

Thiago Alcántara wird Hansi Flick zunächst für einen kleinen Zeitraum begleiten, bevor er sich dem Trainerstab des FC Barcelona fest anschließt. Das berichtet ‚Cadena SER‘. Demzufolge hat sich der 33-jährige Spanier dazu entschieden, einige Tage oder sogar Wochen bei den Blaugrana reinzuschnuppern.

Thiago hat seine aktive Karriere in diesem Sommer beendet. Dem Fußball bleibt er dennoch in anderer Funktion erhalten. Flick würde den feinen Techniker, der sich sowohl für Barça als auch den FC Bayern sowie den FC Liverpool die Schuhe schnürte, gerne in seinem Trainerstab begrüßen.