Aktuell spielt Lionel Messi seine sechste Weltmeisterschaft. Sieben Teilnahmen schaffte noch niemand. Wird der neue WM-Rekord-Torschütze der Erste?

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Der ‚Bild‘ zufolge ist das durchaus möglich. Hintergrund: Eines der Eröffnungsspiele der WM 2030 findet in Argentinien statt – „die ideale Bühne, um sich von seinen treuesten Fans zu verabschieden“, schreibt das Blatt. Zudem will Messi 1000 Karrieretore schaffen, dafür fehlen noch 78.

Ohnehin ist Messis Vertrag bei Inter Miami bis Ende 2028 datiert. Von dort aus sind es dann nur noch eineinhalb Jahre bis zur WM 2030. Messi wäre bei Turnierstart 42 Jahre alt. Am morgigen Mittwoch wird er 39. Die nächste Copa América findet übrigens im Sommer 2028 statt.

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Vor dem WM-Finale 2022 gegen Frankreich (4:2 n.E.) kündigte Messi an, nicht noch einmal bei einer WM antreten zu wollen. Es kam bekanntlich anders. Vor einem Monat sagte Messi dann: „Ich liebe es, Fußball zu spielen, und ich werde es tun, bis ich nicht mehr kann.“