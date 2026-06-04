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Update 2. Bundesliga

Blessin verlässt St. Pauli

von David Hamza - Quelle: Bild
Alexander Blessin ist neuer Pauli-Trainer @Maxppp

Der FC St. Pauli und Trainer Alexander Blessin gehen ein Jahr vor Vertragsende getrennte Wege. Diese Entscheidung ist nach Informationen der ‚Bild‘ jetzt final gefallen. Die beiden Parteien seien sich nicht über die künftige Ausrichtung des Kiezklubs einig geworden.

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Update (14:39 Uhr): Laut dem ‚kicker‘ könnte Marcel Rapp auf dem Kiez übernehmen. Sky spricht ergänzend von fortgeschrittenen Gesprächen zwischen den Parteien.

Schon nach dem Abstieg hatte der zwischenzeitlich in Wolfsburg gehandelte Blessin ein klares Bekenntnis zu Pauli vermieden. Am Millerntor hatte der 53-Jährige vor zwei Jahren übernommen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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