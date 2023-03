Real Madrid: Ancelotti deutet Benzema-Verbleib an

Karim Benzema (35) könnte über die aktuelle Saison hinaus bei Real Madrid bleiben. Angesprochen auf den auslaufenden Vertrag des Stürmers erklärte Real-Coach Carlo Ancelotti im Rahmen einer Pressekonferenz: „Wie ich schon gesagt habe: Benzema ist für mich ein Spieler, der für sein ganzes Leben zu Real Madrid gehört. Was nächste Saison passieren wird, ist mir klar.“

Worte, die durchaus als Fingerzeig dafür verstanden werden können, dass der Franzose auch in der kommenden Saison für die Königlichen auf Torejagd gehen wird. Obwohl der Routinier in der laufenden Spielzeit häufig von Verletzungen zurückgeworfen wird, war er in 15 Ligaspielen an 14 Treffern direkt beteiligt (elf Tore, drei Vorlagen). Insgesamt kommt Benzema für die Blancos in 632 Partien auf starke 505 Torbeteiligungen (341 Tore, 164 Assists).

