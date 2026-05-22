Paderborn bedient sich in Hoffenheim

Luka Duric (22) kehrt der TSG Hoffenheim allem Anschein nach den Rücken. ‚Sky‘ berichtet, dass mit dem SC Paderborn bereits ein Vertrag bis 2029 ausverhandelt wurde. Lediglich die Unterschrift fehle noch, um den Deal unter Dach und Fach zu bringen.

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Die TSG wird für den Abgang des Eigengewächses laut ‚Sky‘ mit einer Ablöse von 250.000 Euro entschädigt. In der vergangenen Saison sammelte der zentrale Mittelfeldspieler in 28 Drittligaspielen für die Hoffenheimer Reserve 19 Torbeteiligungen und verdiente sich im Februar sogar einen Kurzeinsatz bei den Profis. Durics neuer Vertrag bei den Ostwestfalen, die nach dem gestrigen 0:0 im Relegationshinspiel gegen den VfL Wolfsburg am kommenden Montag (20:30 Uhr) den Aufstieg klarmachen können, gilt sowohl für die Bundesliga als auch für die zweite Liga.