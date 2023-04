Real-Präsident verspricht Modric ein weiteres Jahr

Luka Modric hat offenbar von oberster Stelle bei Real Madrid eine Vertragsverlängerung zugesichert bekommen. Wie das Portal ‚Relevo‘ berichtet, hat Präsident Florentino Perez dem 37-jährigen Mittelfeldspieler versprochen, in Kürze ein schriftliches Angebot zur Ausdehnung des Arbeitsverhältnisses um ein weiteres Jahr vorzulegen.

Besagtes Gespräch soll schon vor Wochen stattgefunden haben. Zunächst habe man sich darauf geeinigt, die wichtigen Spiele in der Meisterschaft und in den Pokalwettbewerben abzuwarten. Während die Königlichen in der Copa del Rey und in der Champions League eine Runde weiterkamen, musste man sich im März dem FC Barcelona mit 0:1 in der Liga geschlagen geben und damit die letzte Hoffnung auf die spanische Meisterschaft begraben.

