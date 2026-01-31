Menü Suche
Offiziell La Liga

Barça verpflichtet Onstein

von Julian Jasch
Das Camp Nou bekommt zur Saison 2022/23 einen neuen Namen @Maxppp

Vom KRC Genk wechselt Juwensley Onstein (18) zum FC Barcelona. Die Katalanen statten den Innenverteidiger mit einem Kontrakt bis 2028 inklusive einjähriger Verlängerungsoption aus. In Belgien stand der Linksfuß lediglich bis Saisonende unter Vertrag.

Barça Atlètic
🆕 Acord amb el KRG Genk per al traspàs del jugador Juwensley Onstein

✍🏼 Signa fins al 30 de juny del 2028, amb una temporada més opcional

🙌🏼 𝐵𝑒𝑛𝑣𝑖𝑛𝑔𝑢𝑡!

💙❤️
Bei X ansehen

Onstein kam in der laufenden Saison für Genks Zweitvertretung zum Einsatz. In Belgiens zweiter Liga sammelte der schnelle Abwehrspieler reichlich Spielpraxis. Bei Barça soll der niederländische U18-Nationalspieler sukzessive an die Profis herangeführt werden.

