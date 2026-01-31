Barça verpflichtet Onstein

Vom KRC Genk wechselt Juwensley Onstein (18) zum FC Barcelona. Die Katalanen statten den Innenverteidiger mit einem Kontrakt bis 2028 inklusive einjähriger Verlängerungsoption aus. In Belgien stand der Linksfuß lediglich bis Saisonende unter Vertrag.

Onstein kam in der laufenden Saison für Genks Zweitvertretung zum Einsatz. In Belgiens zweiter Liga sammelte der schnelle Abwehrspieler reichlich Spielpraxis. Bei Barça soll der niederländische U18-Nationalspieler sukzessive an die Profis herangeführt werden.