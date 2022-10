Huseinbasic in Topform: Kölns unverhoffter Transfercoup

Denis Huseinbasic hat in den vergangenen Wochen beim 1. FC Köln eine steile Entwicklung genommen und wird immer mehr zur Überraschung der Saison. Der im Sommer von Regionalligist Kickers Offenbach für schmale 50.000 Euro verpflichtete Mittelfeldspieler sollte ursprünglich behutsam an das drei Ligen höhere Niveau in der Bundesliga herangeführt werden.

Doch der 21-Jährige zeigt, dass dessen Einarbeitungszeit im deutschen Oberhaus nicht allzu lange dauern wird. Beim 3:2-Sieg gegen Borussia Dortmund vor rund zwei Wochen legte der Mittelfeldspieler erstmals einen Treffer auf, wenige Tage später folgte das Startelfdebüt in der Conference League.

Auch am heutigen Sonntag gegen den FC Augsburg (3:2) fand sich Husenbasic auf der ungewohnten rechten Außenbahn in der Startformation wieder – und erzielte nach seinem Treffer im Rheinderby gegen Borussia Mönchengladbach (2:5) sein zweites Tor. Die Zeiten in Kölns Regionalliga-Team scheinen endgültig vorbei zu sein.

Lob von allen Seiten

Thomas Kessler, Leiter der Lizenzabteilung der Kölner, verteilte jüngst ein Sonderlob an Huseinbasic: „Wir haben uns im Sommer dazu entschlossen, auch gegen viel Verwunderung in der Öffentlichkeit, einen Spieler aus der Regionalliga hinzuzunehmen, weil wir wussten, dass der Junge Potenzial hat.“

„Denis hat in der vergangenen Saison in der vierten Liga gespielt, der hängt sich unfassbar rein. Mich hat er sehr überrascht. Er trainiert sehr, sehr gut und immer, wenn er reinkommt, setzt er Impulse“, lobte zuletzt Angreifer Mark Uth seinen Teamkollegen.

Auch Trainer Steffen Baumgart ist sich sicher: „Wir gehen davon aus, dass wir noch sehr viel Freude an ihm haben werden.“ Am heutigen Sonntag sorgte Huseinbasic erst einmal dafür, dass sich die Geißböcke über drei Punkte freuen dürfen. Die Freude über den Glücksgriff auf dem Transfermarkt wird aber wohl noch etwas länger Bestand haben.