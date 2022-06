Bericht: Gladbach hat drei Toptalente im Visier

Auf der Mitgliederversammlung erläuterte Sportdirektor Roland Virkus seine Vorstellungen für das Borussia Mönchengladbach der Zukunft. Der Plan: Die Kaderplanung soll zukünftig auf drei Säulen beruhen. Um erfahrene Schlüsselspieler herum (Säule 1) sollen internationale Toptalente, die die Fohlenelf als Sprungbrett ansehen (Säule 2) und talentierte Eigengewächse (Säule 3) versammelt werden.

Drei potenzielle Neuzugänge, die in die zweite Kategorie fallen, bringt nun die ‚Bild‘ mit den Borussen in Verbindung. Einem Bericht der Tageszeitung zufolge zeigen die Gladbacher Interesse an Oscar Fraulo vom FC Midtjylland. Der 18-jährige Mittelfeldspieler ist fünffacher U19-Nationalspieler Dänemarks und kam bereits zu vier Kurzeinsätzen für die Profis seines Klubs. Sein Vertrag läuft Ende 2022 aus.

Frühe Profierfahrung

Defensivallrounder Noah Mbamba war nur 16 Jahre alt, als er erstmals in einem Profispiel für den FC Brügge auf dem Platz stand. Mittlerweile ist der belgische U19-Nationalspieler 17 Jahre alt und fester Teil des Profikaders. Auch an ihm zeigen die Borussen laut ‚Bild‘ Interesse.

Drittes Talent im Bunde ist Ahmetcan Kaplan, wie die ‚Bild‘ unter Berufung auf türkische Medien berichtet. Der Innenverteidiger ist 19 Jahre alt und kam vor allem zum Ende dieser Saison auf regelmäßige Einsatzzeit beim Süper Lig-Meister Trabzonspor. Damit macht sich der Linksfuß auch für einen Klub wie Gladbach interessant.