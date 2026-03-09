Menü Suche
Kommentar 1
Bundesliga

Simpson-Pusey-Sperre steht fest

von Tom Kunze - Quelle: 1. FC Köln
1 min.
Jahmai Simpson-Pusey im Trikot des 1. FC Köln @Maxppp

Der 1. FC Köln muss vorerst auf Innenverteidiger Jahmai Simpson-Pusey verzichten. Wie die Kölner am Montag offiziell vermelden, wurde der Youngster für zwei Spiele gesperrt. Der 20-jährige Defensivakteur hatte sich im Heimspiel gegen Borussia Dortmund am Samstag (1:2) nach einem groben Foulspiel an BVB-Stürmer Maximilian Beier einen Platzverweis eingehandelt.

Unter der Anzeige geht's weiter
1. FC Köln
Zwei Spiele Sperre für Jahmai Simpson-Pusey.

Unser Verteidiger wurde vom DFB-Sportgericht für zwei Meisterschaftsspiele gesperrt und wird dem FC erst nach der Länderspielpause wieder zur Verfügung stehen.

#effzeh
Bei X ansehen

Für den jungen Rechtsfuß ist es die erste Sperre im deutschen Fußball-Oberhaus. Erst im Winter kam er aus der Reserve von Manchester City in die Domstadt und absolvierte seither sechs Bundesligaspiele. Neben Simpson-Pusey stehen dem FC mit Timo Hübers (29/Knieverletzung), Luca Kilian (26/Kreuzbandriss) und Joel Schmied (27/Muskelverletzung) drei weitere Defensivspieler nicht zur Verfügung. Am Samstag (18:30 Uhr) gastieren die Geißböcke zum Aufsteiger-Duell beim Hamburger SV, anschließend wartet das Heim-Derby gegen Borussia Mönchengladbach (21. März).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Köln
Jahmai Simpson-Pusey

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Köln Logo 1. FC Köln
Jahmai Simpson-Pusey Jahmai Simpson-Pusey
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert