Simpson-Pusey-Sperre steht fest

Der 1. FC Köln muss vorerst auf Innenverteidiger Jahmai Simpson-Pusey verzichten. Wie die Kölner am Montag offiziell vermelden, wurde der Youngster für zwei Spiele gesperrt. Der 20-jährige Defensivakteur hatte sich im Heimspiel gegen Borussia Dortmund am Samstag (1:2) nach einem groben Foulspiel an BVB-Stürmer Maximilian Beier einen Platzverweis eingehandelt.

Für den jungen Rechtsfuß ist es die erste Sperre im deutschen Fußball-Oberhaus. Erst im Winter kam er aus der Reserve von Manchester City in die Domstadt und absolvierte seither sechs Bundesligaspiele. Neben Simpson-Pusey stehen dem FC mit Timo Hübers (29/Knieverletzung), Luca Kilian (26/Kreuzbandriss) und Joel Schmied (27/Muskelverletzung) drei weitere Defensivspieler nicht zur Verfügung. Am Samstag (18:30 Uhr) gastieren die Geißböcke zum Aufsteiger-Duell beim Hamburger SV, anschließend wartet das Heim-Derby gegen Borussia Mönchengladbach (21. März).