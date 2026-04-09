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Offiziell Premier League

Robertson verlässt Liverpool

Das Kapitel Andy Robertson geht beim FC Liverpool zu Ende. Die Wege trennen sich im Anschluss an die Saison nach neun Jahren.

von Tobias Feldhoff
1 min.
Andy Robertson @Maxppp

Linksverteidiger Andy Robertson verlässt den FC Liverpool. Das teilen die Reds am heutigen Donnerstagabend offiziell mit. Nach neun gemeinsamen Jahren und 373 Pflichtspielen sucht der 32-jährige Schotte also eine neue Herausforderung.

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In dieser Spielzeit verlor Robertson zwar seinen Stammplatz an Milos Kerkez (22), war aber an einer erfolgreichen Ära maßgeblich beteiligt. In dieser Zeit gewann Robertson unter anderem zwei Premier League-Titel, einmal die Champions League, den FA Cup und zwei Ligapokale.

Liverpool FC
We can confirm Andy Robertson will bring his Reds career to an end at the conclusion of the current season.

He will do so as a Liverpool legend ❤️
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„Es ist niemals einfach, einen Klub wie Liverpool zu verlassen. Der Klub war ein großer Teil meines Lebens und des Lebens meiner Familie für neun Jahre. Aber ich weiß, dass der Fußball weiterzieht, dass Klubs weiterziehen und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, dass ich weiterziehe“, so Robertson, an dem unter anderem Tottenham Hotspur Interesse zeigt.

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Über seine Zeit an der Anfield Road sagt der laufstarke Linksfuß: „Ich werde immer mit wunderbaren Erinnerungen an diesen Fußballklub zurückdenken. Ich habe neun Jahre lang mein Herzblut in den Verein gesteckt und bereue kaum etwas.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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