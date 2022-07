Konkurrenz für Nizza: Nächster Klub an Plea dran

Ein weiterer Klub zeigt allem Anschein nach Interesse an Alassane Plea. Laut Yagiz Sabuncuoglu schaltet sich nun auch Fenerbahce ins Werben um den Angreifer der Fohlen ein. Der türkische Traditionsklub soll sich sehr für den Rechtsfuß interessieren, so der TV-Reporter.

Unter der Anzeige geht's weiter

Vertraglich ist der 29-Jährige nur noch für die kommende Saison an die Borussia gebunden. Um eine angemessene Ablöse für Plea zu generieren, müssen die Gladbacher den Franzosen wohl noch in dieser Sommer-Transferperiode verkaufen. Eine Vertragsverlängerung beim Bundesligisten schlug der Angreifer aus.

Der OGC Nizza hat dem Vernehmen nach aber die besten Karten im Poker um die Unterschrift von Plea. Zuletzt wurde berichtet, dass die Franzosen bereits ein Angebot über fünf Millionen Euro abgegeben haben. In Nizza steht seit wenigen Wochen Lucien Favre wieder am Ruder. Der Schweizer arbeitete mit Plea schon bei seinem ersten Engagement an der französischen Riviera und in Mönchengladbach zusammen.