Konkurrenz für Bayern: Auch Wolfsburg will Pepi

Ricardo Pepi erregt in der laufenden Spielzeit viel Aufmerksamkeit in der MLS. Mit dreizehn Toren und zwei Assists aus 26 Einsätzen weckt der 18-Jährige Interesse in Europa. Die ‚Bild‘ berichtet, dass der US-Nationalspieler mit mexikanischen Wurzeln auch beim VfL Wolfsburg hoch im Kurs steht.

Beim FC Dallas steht der Stürmer noch bis 2026 unter Vertrag. Günstig wäre seine Verpflichtung wohl nicht. Zuletzt wurde berichtet, dass der FC Bayern den Rechtsfuß auf dem Radar hat. Mit Alphonso Davies (20), der von den Vancouver Whitecaps kam, holte der deutsche Rekordmeister in der jüngeren Vergangenheit einen Top-Transfer aus der MLS.

Doch auch die europäische Konkurrenz schläft nicht. Die Boulevardzeitung nennt Sampdoria Genua und Ajax Amsterdam als weitere potenzielle Interessenten. Allmählich scharen sich einige Klubs um den Rohdiamanten. Dallas wird mit einer ansprechenden Ablöse rechnen können, sollte sich ein Wettbieten entwickeln.

Im September debütierte der Texaner für die US-amerikanische Nationalmannschaft. Gegen Honduras (4:1) traf der Torjäger einmal und legte zwei weitere Treffer auf. Spätestens seit diesem Spiel dürfte Pepis Name europäischen Schwergewichten bekannt sein.