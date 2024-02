Werder-Verbleib: Klartext von Dinkcis Vater

Eren Dinkci (22) würde nach seiner Leihe beim 1. FC Heidenheim wohl am liebsten weiter für Werder Bremen auflaufen. Gegenüber der ‚Bild‘ sagt Vater und Berater Safak Dinkci: „Eren baut in Osterholz (bei Bremen, Anm. d. Red.) ein Haus, seine Freundin wohnt in Bremen. Sein größter Wunsch ist es, im Sommer auch bei Werder eine so gute Rolle zu spielen wie in Heidenheim.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Ganz so einfach ist die Sache aber nicht, denn der Vertrag des Angreifers läuft 2025 aus. Für Werder wäre der anstehende Transfer-Sommer nach aktuellem Stand die letzte Chance auf einen adäquaten Transfererlös, den sich die Grün-Weißen normalerweise nicht entgehen lassen dürften. Interesse zeigt überdies Galatasaray. Die Lösung wäre eine Verlängerung in Bremen.