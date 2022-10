Bericht: Bayerns 100-Millionen-Angebot für Félix

Der FC Bayern München fuhr auf dem Sommertransfermarkt angeblich schwere Geschütze auf beim Versuch, João Félix von Atlético Madrid loszueisen. Laut einem Bericht der ‚Marca‘ hinterlegte der deutsche Rekordmeister über Mittelsmann Jorge Mendes ein 100-Millionen-Angebot für den Kreativspieler bei den Rojiblancos.

Unter der Anzeige geht's weiter

Diese hätten allerdings dankend abgelehnt in der Hoffnung, dass Félix nach zwei sehr durchwachsenen Jahren endlich durchstartet.

Die Realität rund um den einstigen 130-Millionen-Neuzugang sieht allerdings ganz anders aus. Nach wie vor fremdelt Félix mit dem auf Kampf ausgelegten System von Trainer Diego Simeone. Oftmals kommt der filigrane Rechtsfuß nur von der Bank, drei Torbeteiligungen aus 14 Pflichtspielen der laufenden Saison sind eine magere Bilanz.

Bayern-Interesse ungebrochen?

Schon vor rund einer Woche machten Gerüchte die Runde, dass der FC Bayern nach wie vor Interesse an Félix bekundet. Dessen Vertrag bei Atlético läuft noch bis 2026, die Madrilenen halten also alle Karten in der Hand. Sollte der 22-Jährige allerdings weiterhin nicht in Fahrt kommen, könnte sich der Standpunkt von Simeone und Co. ändern.