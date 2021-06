Gladbach beobachtet EM-Youngster Kozlowski

Borussia Mönchengladbach zeigt offenbar Interesse an Kacper Kozlowski von Pogon Stettin. Wie die ‚Bild‘ berichtet, beobachten die Fohlen den 17-jährigen Polen schon seit einem Jahr. Da Kozlowskis Vertrag 2022 ausläuft, könnte der Bundesligist in diesem Sommer einen Transfer finalisieren, spekuliert die Tageszeitung weiter.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kozlowski nahm mit der polnischen Nationalmannschaft an der Europameisterschaft teil und wurde nach seiner Einwechselung beim 1:1 gegen Spanien zum jüngsten EM-Spieler aller Zeiten. In der abgelaufenen Saison kam der Offensivspieler auf ein Tor und drei Vorlagen in 20 Liga-Einsätzen.

Allein mit ihrem Interesse sind die Gladbacher aber nicht. Die ‚Sport Bild‘ berichtete jüngst, dass auch RB Leipzig, Borussia Dortmund und RB Salzburg ersten Kontakt zum 17-Jährigen etabliert haben.