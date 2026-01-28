Leipzig einigt sich mit Thomas

RB Leipzig ist der Verpflichtung von Ayodele Thomas ein großes Stück näher gerückt. Laut ‚Sky‘ haben die Sachsen sich mit dem 18-Jährigen von der PSV Eindhoven mündlich auf eine Zusammenarbeit verständigt. Unklar ist derzeit noch der Zeitpunkt des Wechsels. RB möchte den begehrten Angreifer noch in diesem Winter holen. Der Eredivisie-Klub forderte zuletzt eine Million Euro Ablöse und eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von acht bis zehn Prozent, was Leipzig ablehnte.

Die Verhandlungen zwischen den Klubs laufen noch, auf dem Papier ist der Deal laut dem Bezahlsender noch nicht finalisiert. Der Vertrag des Toptalents läuft im Sommer aus, spätestens dann soll der Wechsel stattfinden. Für diesen Fall wäre zwar keine Ablöse fällig, eine internationale Ausbildungsentschädigung in Höhe von etwa 300.000 Euro müsste der Bundesligist dann jedoch trotzdem zahlen. Auch der VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt waren an Thomas interessiert.