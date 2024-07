Trabzonspor heiß auf Szalai

Süper Lig-Klub Trabzonspor ist an einer Verpflichtung von Innenverteidiger Attila Szalai interessiert. Laut dem türkischen ‚Sabah Spor‘ strebt Trabzon eine Leihe des 26-jährigen Ungarn von der TSG Hoffenheim an. Hierfür sollen sie bereits Kontakt mit den Kraichgauern aufgenommen haben.

Szalai war in der vergangenen Rückrunde innerhalb der Bundesliga aus Hoffenheim an den SC Freiburg verliehen. Insgesamt kam er auf sieben Einsätze in der Bundesliga und einen im DFB-Pokal. Sein aktueller Vertrag bei den Sinsheimern läuft noch bis 2027.