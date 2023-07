PSG trifft Simons-Entscheidung

Paris St. Germain signalisiert Bereitschaft, Xavi Simons wieder in die Ligue 1 zu holen. Fabrizio Romano zufolge hat PSG kommuniziert, die sechs Millionen Euro hohe Ausstiegsklausel im Kontrakt des 20-Jährigen aktivieren zu wollen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zur Einordnung: Simons hat in seinem Vertrag bei der PSV Eindhoven eine Klausel, die es ihm ermöglicht, in diesem Sommer zum französischen Luxusklub zurückzukehren. Der Haken: Der Niederländer muss von ebenjener Option selbst Gebrauch machen und entscheidet daher alleine, wie es für ihn weitergeht.

Lese-Tipp

Mbappé-Streit droht zu eskalieren: PSG-Boss stellt Ultimatum

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge ist besagter Passus zwischen dem 1. Juli und dem 31. Juli gültig. Dem Offensivspieler bleibt also noch etwas Zeit, um über seine berufliche Zukunft nachzudenken.

Unter der Anzeige geht's weiter

Fest steht: Ein Abgang wäre für Eindhoven ein schwerer Schlag. In 48 Pflichtspielen für den Eredivisie-Klub war Simons an starken 34 Treffern direkt beteiligt (22 Tore, zwölf Vorlagen). An den diesjährigen niederländischen Pokalsieger ist der Rechtsfuß noch bis 2027 gebunden. Zuletzt klopften auch Vereine aus der Bundesliga bei dem Nationalspieler an.