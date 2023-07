Nübel: Bundesliga oder Premier League

Alexander Nübel wird in Kürze die Entscheidung über seinen künftigen Arbeitgeber treffen. Neben dem VfB Stuttgart sei auch Leeds United eine Option, berichtet die ‚Bild‘.

Nübel wird den FC Bayern in diesem Sommer verlassen. Nach seiner zweijährigen Leihe zur AS Monaco will sich der 26-jährige Keeper nicht erneut hinter Manuel Neuer (37) auf die Bayern-Bank setzen.

