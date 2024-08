FC Bayern: Deutliche Transfer-Ansage von Eberl

Auf einen Zugang in letzter Sekunde müssen Fans des FC Bayern in diesem Jahr wohl verzichten. Der Deadline Day an der Säbener Straße wird aller Voraussicht nach verhältnismäßig ruhig ablaufen. Max Eberl äußerte sich heute auf der Spieltagspressekonferenz sehr klar zu möglichen Neuverpflichtungen: „Wir werden keine weiteren Spieler mehr verpflichten.“

Man sei mit dem aktuellen Kader „extrem glücklich“, so der Sportvorstand. Auf der Seite der Abgänge könne sich jedoch noch etwas tun, verriet Eberl. Explizit auf Kingsley Coman (28) angesprochen, der dem Vernehmen nach vor einem Wechsel nach Saudi-Arabien zu Al Hilal steht, entgegnete der Bayern-Funktionär: „Er wird am Sonntag im Kader stehen, wenn er noch da ist. Er hat einen Vertrag bei uns. Aber das Transferfenster ist in anderen Ligen ja noch ein paar Tage geöffnet.“

Damit hat sich auch ein Transfer von Jonathan Tah (28) endgültig erledigt. Das wurde bereits gestern berichtet. Bayer Leverkusen hatte dem Wechsel des Abwehrchefs einen Riegel vorgeschoben. Darüber wurden Bayern wie auch der FC Barcelona von den Bayer-Bossen informiert.