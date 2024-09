Nach VfB-Abschied: Beyaz hat neuen Klub

Ömer Beyaz kehrt in die Türkei zurück. Basaksehir verkündet die Verpflichtung des offensiven Mittelfeldspielers, der erst kürzlich seinen Vertrag beim VfB Stuttgart aufgelöst hatte. Der 21-Jährige hat einen Vertrag bis 2027 unterschrieben.

Beyaz war 2021 ablösefrei von Fenerbahce an den Wasen gekommen. Zuletzt war der Linksfuß an den 1. FC Magdeburg und Hatayspor verliehen. Nun geht er den nächsten Karriereschritt in Istanbul.