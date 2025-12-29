Ablöse steht: Tanaka hat unterschrieben

Fortuna Düsseldorf kann in Kürze den ersten Wintertransfer willkommen heißen. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat Satoshi Tanaka bereits den Medizincheck bei den Rheinländern bestanden, zudem sind alle Verträge unterschrieben. Der Bezahlsender rechnet mit einer zeitnahen Verkündigung des Deals, der Sechser erhalte einen Vertrag bis 2030.

Unter der Anzeige geht's weiter

Tanaka ist der erste Deal des neuen Sportvorstands Sven Mislintat und kommt direkt aus seiner japanischen Heimat von Sanfrecce Hiroshima. Als Ablöse zahlt der Zweitligist eine Million Euro. Im Sommer dieses Jahres feierte der 23-Jährige sein Nationalmannschaftsdebüt.