Schalke: Zwei neue Interessenten für Serdar

Suat Serdar weckt offenbar auch Interesse in der französischen Ligue 1. Wie die ‚Bild‘ berichtet, sind Olympique Marseille und Stade Rennes am Mittelfeldspieler von Schalke 04 interessiert. Zuvor waren bereits Bayer Leverkusen, Hertha BSC und Eintracht Frankfurt mit dem vierfachen deutschen Nationalspieler in Verbindung gebracht worden.

Ob Bundesliga-Absteiger Schalke noch mit einer Ablöse für Serdar rechnen darf, ist unklar. Zwar läuft der Vertrag des 24-Jährigen noch ein Jahr, doch kursierten auch schon Berichte, denen zufolge Serdar ablösefrei wechseln darf. Für potenzielle Interessenten macht das die Personalie noch spannender.

Serdar selbst hat durchaus große Pläne. Der ‚Sport Bild‘ sagte er im April: „Ein großer Wunsch von mir ist es, irgendwann im Ausland Fußball zu spielen. Spanien und England, die zwei Länder reizen mich extrem. Langfristig will ich möglichst dauerhaft in der Champions League spielen und Titel gewinnen.“ Fürs erste könnte auch Frankreich eine Option sein.