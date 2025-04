Chelsea: Ex-Hoffenheimer im Visier

Der FC Chelsea ist an Georginio Rutter interessiert. Laut ‚Sky‘ haben die Blues den vielseitigen Angreifer auf ihre Shortlist für das kommende Transferfenster gesetzt. Der 22-jährige Franzose fällt zwar aktuell mit einer Fußverletzung aus, überzeugt aber in der laufenden Saison bei Brighton & Hove Albion mit starken Leistungen und 13 Scorerpunkten in 34 Pflichtspielen.

Erst im vergangenen Sommer war der ehemalige Spieler der TSG Hoffenheim für umgerechnet 46,7 Millionen Euro von Leeds United zu den Seagulls gewechselt. Beim Klub von Trainer Fabian Hürzeler steht Rutter noch bis 2028 unter Vertrag.