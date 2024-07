Wie der Vater, so der Sohn: Juventus holt Thuram

Khéphren Thuram erhält die Möglichkeit, in die großen Fußstapfen seines Vaters Lilian zu treten. Juventus Turin hat die Verpflichtung des Mittelfeldspielers vom OGC Nizza offiziell eingetütet. Der 23-Jährige erhält bei den Bianconeri einen Vertrag bis 2029. Als Ablöse fließen insgesamt 25 Millionen Euro, wie die FT-Partnerseite Foot Mercato im Vorfeld bereits berichtete.

In Nizza gehörte Thuram zu den Leistungsträgern, nun verlässt der französische U-Nationalspieler die Côte d’Azur, um die Familientradition in Turin fortzuführen. Papa Lilian spielte von 2001 bis 2006 für Juve und lief in 204 Pflichtspielen auf. In der Serie A wird Thuram unter anderem auf seinen Bruder Marcus (26) treffen, der seit vergangenem Sommer für Inter Mailand spielt.