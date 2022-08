Die Details zum Leno-Deal

Der FC Fulham und der FC Arsenal haben sich für den Transfer von Bernd Leno (30) ein ausgeklügeltes Ablösemodell ausgedacht. Als Sockelablöse müssen die Cottagers laut ‚Sky Sports‘ umgerechnet 3,6 Millionen Euro zahlen. Je nach Anzahl der Einsätze können bis zu 1,2 Millionen Euro hinzukommen, weitere 2,4 Millionen Euro, wenn Fulham der Klassenerhalt gelingt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Hält sich der Aufsteiger dann auch in der Folgesaison in der Premier League, erhält Arsenal erneut 2,4 Millionen Euro. Nach Adam Riese können die Gunners bestenfalls also 9,6 Millionen Euro mit dem Leno-Verkauf an den Londoner Stadtrivalen erzielen.