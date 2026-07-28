Kampf um Vinicius

Im europäischen Spitzenfußball deutet sich ein Blockbuster-Transfer an. Der FC Arsenal geht dem Vernehmen nach All-in und will Tempodribbler Vinicius Junior (26) von Real Madrid loseisen. Die Gunners bieten dem Brasilianer demnach mehr als 470.000 Euro Gehalt pro Woche, auch das Ablösepaket würde bei einem Transfer üppig ausfallen. Vinicius wäre nicht unter 160 Millionen Euro zu haben.

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Laut ‚Sky‘ bereitet Arsenal aktuell eine erste offizielle Offerte vor und hat dies dem Umfeld des Angreifers mitgeteilt, der in der Vorsaison bei den Königlichen nicht unumstritten und sichtbar nicht immer zufrieden war. Dennoch soll der Superstar dem Bezahlsender zufolge bleiben und den 2027 auslaufenden Vertrag verlängern.

Gegenangriff von Real

Real geht zum Gegenangriff über und hat seinerseits ein neues Angebot an Vinicius übermittelt. Über die konkreten Zahlen des vorgelegten Vertragswerkes ist nichts bekannt. Madrid versucht seit Monaten vergeblich, den 54-fachen Nationalspieler langfristig zu binden.

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Welche Rolle der parallel stattfindende Poker zwischen Real und RB Leipzig um Yan Diomande (19) spielt, ist schwer abzuschätzen. Ein potenzieller Transfer des Ivorers, der meist über den rechten Flügel kommt, könnte ein gutes Argument für einen Verbleib darstellen. Vinicius betonte in der vergangenen Spielzeit mehrfach, dass die Mannschaft qualitativ gute Verstärkungen benötigt, um möglichst viele Titel zu gewinnen.