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Premier League

Erste Einigung im Garnacho-Poker

von Martin Schmitz - Quelle: Fabrizio Romano
1 min.
Alejandro Garnacho scheint entrückt von der Welt @Maxppp

Die AS Rom arbeitet intensiv an der Verpflichtung von Alejandro Garnacho vom FC Chelsea. Wie Fabrizio Romano berichtet, sind sich die Klubs noch nicht über das grundlegende Transfermodell einig geworden. Während die Italiener auf einem Leihgeschäft mit Kaufoption bestehen, ziehen die Londoner lediglich einen festen Transfer oder eine Leihe mit garantierter Kaufpflicht in Erwägung.

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Mit dem Spieler ist sich der italienische Hauptstadtklub bereits weitestgehend einig. Garnacho wurde bei den Blues von Neu-Coach Xabi Alonso aussortiert und soll abgegeben werden. Dabei war der 22-Jährige erst im vergangenen Sommer für knapp 46 Millionen Euro von Manchester United verpflichtet worden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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