BVB: Brandt fehlt – Fortschritte bei Zagadou

Julian Brandt kann eine Weile nicht für Borussia Dortmund auflaufen. Der Mittelfeldspieler werde „eine gewisse Zeit fehlen, er hat eine Muskelverletzung“, so BVB-Trainer Marco Rose auf der heutigen Pressekonferenz, „das könnte zwei Wochen dauern“. Brandt konnte am vergangenen Mittwoch in der Champions League gegen Besiktas (2:1) nur eine Halbzeit lang mitmischen. Unklar ist zudem, ob Thorgan Hazard (28) am kommenden Sonntag gegen Union Berlin (17:30 Uhr) mit von der Partie sein kann.

Unter der Anzeige geht's weiter

Besser sieht es für den Abwehrchef aus. Rose: „Bei Mats Hummels gehe ich davon aus, dass das funktionieren wird.“ Für den 32-jährigen Nationalspieler reichte es in der Türkei bereits wieder für 70 Spielminuten. Unterdessen kommt Hummels‘ lange verletzter Abwehrkollege Dan-Axel Zagadou (22) in der Reha gut voran. „Ich bin zuversichtlich, dass wir ihn bald langsam wieder in Teile des Teamtrainings einbauen können“, sagt Rose, „er arbeitet gut, macht Fortschritte.“