Bayern-Aufstellung: Zwei offene Fragen vor PSG

Boateng oder Süle?

Die ‚kicker‘-Meldung, wonach das Aus von Jérôme Boateng zum Saisonende besiegelt ist, schlug vor dem PSG-Kracher hohe Wellen. Hansi Flick beteuerte im Anschluss auf der Pressekonferenz: „Jeder weiß, wie ich zu Jérôme stehe, jeder weiß, welche Qualität er hat.“ Es wäre durchaus typisch für den Trainer, sollte er Boateng ausgerechnet jetzt den Vorzug geben.

Für Niklas Süle spricht dagegen die Tatsache, dass er in Boatengs Abwesenheit am Samstag in Leipzig (1:0) Teil eines starken Abwehrverbunds war. Zudem verfügt der 25-Jährige über eine immens hohe Endgeschwindigkeit – gegen Raketen wie Kylian Mbappé auf der Gegenseite kann das durchaus entscheidend sein.

Davies oder Hernández?

In der Liga fehlte Alphonso Davies gesperrt, Hernández gab den gewohnt stabilen Stellvertreter. Nun stellt sich die Frage, wem Flick in der Champions League vertraut. Davies ist bekanntermaßen offensivstärker – und auch für ihn spricht das Tempo. Auf der anderen Seite gibt es mit Blick auf seine Leistung in Leipzig kaum einen Grund, Hernández wieder aus dem Team zu nehmen.

