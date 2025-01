Darmstadt bestätigt Gjasula-Abschied

Darmstadt 98 muss fortan ohne die Dienste von Klaus Gjasula auskommen. Wie der Verein bekanntgibt, wechselt der 35-Jährige zu Drittligist Rot-Weiss Essen. Über Ablösesumme und Vertragslaufzeit wurden keine Angaben gemacht. Der Mittelfeldspieler blickt mit großer Dankbarkeit auf seine Zeit bei den Lilien zurück: „Es fällt mir sehr schwer, die Lilien zu verlassen, weil ich mich in der Stadt und im Verein sehr wohlgefühlt habe. Ich habe die dreieinhalb Jahre total genossen und werde immer gerne auf diese Zeit zurückblicken. Darmstadt 98 und seinen Fans wünsche ich von Herzen alles Gute und werde den Weg des Vereins aus der Ferne weiterhin verfolgen. Ich drücke den Lilien die Daumen, dass sie in der Rückrunde an die vergangenen Monate anknüpfen.“

Gjasula spielte insgesamt dreieinhalb Jahre für Darmstadt. Zuvor war er unter anderem für den Hamburger SV und den SC Paderborn aktiv. Einen Namen machte er sich insbesondere durch seine harte Gangart auf dem Platz.