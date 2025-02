Juve frustriert: Motta bald weg?

Thiago Motta erlebt als Trainer von Juventus Turin eine schwere erste Saison, die ihn sogar den Job kosten könnte. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, ist ein Verbleib des ehemaligen Mittelfeldstrategen über den Sommer hinaus längst nicht mehr sicher. Sollte es zu einer Trennung kommen, würde diese bereits vor der Klub-Weltmeisterschaft und damit Anfang Juni vonstattengehen.

Noch glaubt Motta aber an das Projekt und möchte weitermachen, die Rückendeckung schwindet allerdings. Die Verantwortlichen zeigen sich ob der Aussicht auf eine titellose Saison enttäuscht, auch die Champions League könnte die Alte Dame noch verpassen. Nach dem Pokalaus am Mittwoch gegen den FC Empoli (2:4 i.E.) hatte Motta, dessen Vertrag in Turin noch bis 2027 läuft, seine Spieler öffentlich kritisiert: „Wir haben eine erste Halbzeit gespielt, für die ich mich schäme. Wir können alles falsch machen, aber an Einstellung und Kampfgeist darf es nicht fehlen.“