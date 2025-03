Bochum forciert Schmadtke-Deal

Die Gerüchte um ein Engagement von Jörg Schmadtke beim VfL Bochum werden heißer. Laut der ‚Sport Bild‘ ist noch für diese Woche ein Treffen mit dem gesamten Vorstand des Bundesligisten geplant. Erste Gespräche soll es zuvor bereits gegeben haben. Schmadtke ist beim VfL der Top-Kandidat auf den vakanten Posten des Geschäftsführers Sport.

Neben dem 61-Jährigen sollen sich zwei weitere Namen in der Verlosung befinden, mit denen die Bochumer laut ‚Sport Bild‘ „in engem Austausch“ stehen. Bis zum nächsten Heimspiel gegen den VfB Stuttgart am 5. April strebe man eine Entscheidung an. Schmadtke ist seit etwas mehr als einem Jahr ohne Verein, war zuletzt als Sportdirektor beim FC Liverpool tätig. In Deutschland hatte er unter anderem den VfL Wolfsburg, Hannover 96 und den 1. FC Köln gemanagt.