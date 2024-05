40-Millionen-Flop: Barça will Roque schon wieder loswerden

Die Zeit von Vitor Roque (19) beim FC Barcelona könnte im Sommer schon wieder beendet sein. Wie ‚Cadena SER‘ berichtet, haben die Verantwortlichen bei Barça entschieden, dass der brasilianische Stürmer in der kommenden Saison nicht Teil des Kaders sein wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das Toptalent hat sich seit seiner Ankunft im Januar nicht durchsetzen können und soll verliehen werden, um Spielpraxis zu sammeln. Auf diese Weise möchten die Katalanen zudem vermeiden, dass der Spieler in der kommenden Saison in der Liga registriert wird und so Teile des dort auferlegten Gehaltsbudgets belegt.

Lese-Tipp

Saudi-Vorstoß bei ter Stegen

Roques Berater André Cury hat allerdings bereits mehrfach betont, dass eine Leihe für seinen Mandanten keine Option darstellt und angedroht, dass er an einer permanenten Trennung arbeiten werde, sollte Roque in der kommenden Saison keine Chance erhalten, für den Klub zu spielen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Lenkt Barça ein?

Letzteres scheint nach Informationen von ‚Cadena SER‘ nun auch für Deco, den Sportdirektor der Katalanen, eine Option zu sein. Ein fester Abgang von Roque wird auch vereinsseitig nicht mehr ausgeschlossen. Der Brasilianer ist noch bis 2031 an Barcelona gebunden und war erst im Winter für 40 Millionen Euro von Athletico Paranaense gekommen.