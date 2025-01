Union Berlin: Leite vor Blitz-Abflug?

Diogo Leite macht sich angeblich konkrete Gedanken über einen Last-Minute-Wechsel. Die türkische Zeitung ‚Yeni Asir‘ berichtet, dass Galatasaray den Innenverteidiger noch in dieser Woche verpflichten will und Leite dem Schritt nach Istanbul mehr als offen gegenübersteht.

Intensive Verhandlungen sollen sowohl mit Union Berlin als auch mit dem 26-jährigen Portugiesen angelaufen sein, auch Gala-Trainer Okan Buruk habe den Daumen für eine Leite-Verpflichtung gehoben. Dieser sei die Alternative zu Milan Skriniar (29/Paris St. Germain), der sich für Stadtrivale Fenerbahce entschieden hat.

Nach FT-Infos steht der Linksfuß, einst für sieben Millionen Euro vom FC Porto geholt, noch bis 2026 in Berlin unter Vertrag. Dem Tabellen-14. würde im Wechselfall eine wichtige Stütze im Abstiegskampf wegbrechen. In 19 von 21 Pflichtspielen stand Leite in dieser Saison in Unions Startelf.

Update (12:55 Uhr): Wie FT erfuhr, zeigt neben Galatasaray auch Süper Lig-Konkurrent Besiktas Interesse an Leite. Ein Wechsel des Union-Profis ist derweil weniger fortgeschritten als in türkischen Medien kolportiert und im Sommer grundsätzlich wahrscheinlicher als im Winter.