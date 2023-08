Kolo Muani-Ersatz: Eintracht denkt an Bundesliga-Duo

Ging es um den Nachfolger für Angreifer Randal Kolo Muani, wurden bei Eintracht Frankfurt zuletzt Talente wie Hugo Ekitike (21/Paris St. Germain) und Elye Wahi (20) gehandelt. Doch um Erstgenannten wirbt auch das zahlungskräftige West Ham United, während sich Wahi kürzlich dem RC Lens anschloss. Daher beschäftigt sich die SGE offenbar auch mit gestandenen Bundesliga-Stürmern.

Wie die ‚Bild‘ berichtet, gehört Niclas Füllkrug (30) „zu den ganz heißen Kandidaten“ am Main. Der deutsche Nationalstürmer steht bei Werder Bremen noch bis 2025 unter Vertrag. Gespräche über eine Verlängerung laufen positiv, sogar von einer Einigung war schon die Rede – doch bleibt ein Wechsel in diesem Sommer gut möglich. Auch der AC Mailand fragte zuletzt an.

Die Grün-Weißen stellen sich rund 20 Millionen Euro Ablöse für den Bundesliga-Torschützenkönig der Vorsaison vor. Laut der ‚Bild‘ denkt die Eintracht aber eher an zehn Millionen plus Boni. Klar ist: Geht Kolo Muani zu Paris St. Germain, kann die Eintracht locker auch 20 Millionen für Füllkrug zahlen.

Guirassy will eigentlich bleiben

Neben Füllkrug nennt die ‚Bild‘ auch Serhou Guirassy (27) als Kandidaten in Frankfurt. Der Guineer wurde gerade erst für neun Millionen fest von Stade Rennes verpflichtet und will nun beim VfB Stuttgart bleiben. Um Guirassy loszueisen, müsste die SGE tief in die Tasche greifen. Seine Ausstiegsklausel über 15 Millionen lief Anfang des Monats aus.