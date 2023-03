Bellingham: Entscheidendes BVB-Treffen terminiert

Spielt Jude Bellingham (19) auch in der nächsten Saison bei Borussia Dortmund? 50:50 sollen die Chancen stehen, so zumindest die Einschätzung im BVB-Lager. All das ist aber nur muntere Spekulation, solange sich der englische Mittelfeld-Star nicht klar positioniert hat. Lange soll diese Entscheidung nicht mehr auf sich warten lassen.

Der ‚Sport Bild‘ zufolge soll in der anstehenden Länderspielpause endlich das Gespräch zwischen Bellingham und der Dortmunder Klubspitze steigen, in dem der 19-Jährige seine Zukunftspläne offenlegen will. Konkret: Ob er noch eine Saison in schwarz-gelb aufläuft oder im Sommer das Weite sucht.

Vor allem Real Madrid drängt sich als Abnehmer auf, hat nach FT-Infos in Person von Chefscout Juni Calafat schon Bellinghams Vater Mark in London getroffen. Neben den Königlichen sind wie üblich aber auch die englischen Topklubs in der Verlosung.

Der Stand bei Brandt

Und dann wäre da noch Julian Brandt (26). Der Vertrag des aktuell zwar verletzten, aber zuvor bärenstarken Nationalspielers läuft im Sommer kommenden Jahres aus – gerne hätte der BVB Planungssicherheit. Die Verantwortlichen haben sich laut ‚Sport Bild‘ bei der Spielerseite nach einem gemeinsamen Gesprächstermin erkundigt. Brandt zeige sich demgegenüber offen.