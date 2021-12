VfB-Trio darf gehen

Spätestens zum Saisonende werden einige Spieler den VfB Stuttgart verlassen. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, sollen die auslaufenden Verträge von Hamadi Al Ghaddioui (31) und Erik Thommy (27) nicht verlängert werden. Beide müssen sich einen neuen Klub suchen.

Ebenfalls auf der Streichliste soll Philipp Klement (29) stehen. Der offensive Mittelfeldspieler ist zwar noch ein Jahr länger an die Schwaben gebunden, spielt aber auch in dieser Saison kaum eine Rolle. Seit über einem Monat kam Klement in der Profimannschaft des VfB nicht mehr zum Einsatz.