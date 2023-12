Real Madrid: Die Zahlen zum Mbappé-Angebot

Bis zum 15. Januar will Real Madrid dem Vernehmen nach eine Antwort von Kylian Mbappé, ob dieser sich zur nächsten Saison den Königlichen anschließen will oder nicht. Ein finales Angebot soll dem Weltmeister von 2018 in den kommenden Tagen unterbereitet werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Allzu viel Papierkram ist dafür nicht nötig. Die ‚Marca‘ berichtet, dass Mbappé dieselben Zahlen vorgelegt werden sollen, die Real bereits im Mai 2022 geboten und Mbappé kurzerhand und wider Erwarten doch noch abgelehnt hatte.

Lese-Tipp

Korb für die Seleção: Ancelotti verlängert bei Real

Im Detail könnte der 25-jährige Franzose in Madrid ein Netto-Jahresgehalt von 26 Millionen Euro kassieren. Darüber hinaus winkt ein sagenhafter Unterschriftsbonus in Höhe von 130 Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sollte Mbappé zusagen, kann der Deal blitzschnell eingetütet werden. Da sein Vertrag bei Paris St. Germain Ende Juni ausläuft, darf der Ausnahmekönner ab dem 1. Januar ohne Zustimmung seitens PSG bei einem anderen Klub unterschreiben.