Bayern-Planänderung bei Eberl

Bayern München will Max Eberl nun offenbar doch früher von der Leine lassen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, soll der designierte Sportvorstand bereits zum 1. März an der Säbener Straße einsteigen. Der Startschuss fällt somit in gerade einmal gut drei Wochen und einen Monat früher als ursprünglich geplant.

Zunächst war der 1. April als Eberls Einstiegsdatum angedacht. Dieses wird nun aber allem Anschein nach vorgezogen. Wenige Tage vorher, am 26. Februar, kommt der Bayern-Aufsichtsrat zusammen und wird über die Verpflichtung des langjährigen Gladbach-Sportdirektors final entscheiden.

Das höchste Kluborgan der Münchner wird seine Zustimmung erteilen und Eberl ins Amt berufen, alles andere ist nicht zu erwarten. Laut ‚Bild‘ kassiert RB Leipzig, wo der 50-Jährige formell noch unter Vertrag steht, insgesamt 4,5 Millionen Euro Ablöse für den Sportfunktionär. Die Einigung zwischen beiden Klubs soll erst in dieser Woche erfolgt sein.