Bundesliga-Kontakt: Top-Talent Martínez nach Deutschland?

In Spanien ist der Name von Arnau Martínez längst bekannt. Der Youngster hat sich beim FC Girona auf der Position rechts hinten festgespielt. In der vergangenen Saison kam er in La Liga zu 33 Einsätzen, dabei erzielte er sogar drei Tore und lieferte vier Assists. Keine schlechte Bilanz für den 20-Jährigen, der auch ein wichtiger Bestandteil der spanischen U21-Nationalmannschaft ist.

Nach FT-Informationen ist das auch im europäischen Ausland nicht unbemerkt geblieben. In den vergangenen Tagen gab es einen Austausch mit Vereinen aus der Premier League und der Bundesliga. Spanische Topklubs haben Martínez ohnehin allesamt auf dem Zettel.

Lese-Tipp

Benfica hofft auf Félix

Atlético-Offerte & Preisvorstellungen

Im Januar scheiterte Atlético Madrid nach FT-Informationen mit einem Angebot über sieben Millionen Euro plus Boni. Girona blockte die Offerte ab, wollte das Talent für diesen Preis nicht abgeben. Inzwischen ist das Interesse der Rojiblancos abgeschwächt, vor allem auch weil Anfang Juli mit César Azpilicueta (34) eine erfahrene und kurzfristige Lösung beim FC Chelsea gefunden wurde.

Dass Girona zur City Football Group gehört und deshalb nicht unbedingt auf Verkäufe angewiesen ist, ist ein Vorteil für die Katalanen. Dennoch wäre man bereit, den hochveranlagten Abwehrspieler für zehn bis zwölf Millionen plus mögliche Boni abzugeben, wie FT erfuhr. Martínez hat in seinem Vertrag allerdings auch eine Ausstiegsklausel in Höhe von 20 Millionen Euro. Selbst das wäre keine große Hürde für Topklubs, insbesondere jene, die in England beheimatet sind.

Barça-Interesse nie konkret

Entgegen vieler Berichte aus Spanien war Martínez nach FT-Informationen nie ein konkretes Thema beim FC Barcelona. Obwohl Barça einen Rechtsverteidiger verpflichten will und Martínez sehr schätzt, war für Trainer Xavi jederzeit klar, dass die Position von einem erfahrenen Spieler bekleidet werden soll. Und das wird aller Voraussicht nach João Cancelo (29) von Manchester City.

Martínez mit war deshalb für die laufende Transferperiode keine ernsthafte Option in Barcelona. Ähnlich verhält es sich auch bei Iván Fresneda von Real Valldolid, der mit seinen 18 Jahren sogar noch zwei Jahre jünger ist als Martínez. Auch er wurde stets mit einem möglichen Wechsel zu Barça in Verbindung gebracht. Nun steht Fresneda vor einem Wechsel zu Sporting.

Wechsel nach Deutschland?

Auch wenn es Kontakte in die Bundesliga gibt, steht Stand jetzt kein Transfer nach Deutschland unmittelbar bevor. Dies könnte sich in den letzten Tagen der Transferperiode aber schnell ändern, wenn beispielsweise Vereine wie Borussia Dortmund oder der FC Bayern entsprechende Spieler auf der Rechtsverteidiger-Position abgeben.

Beim BVB wären das Thomas Meunier (31) und Mateu Morey (23), bei den Bayern Benjamin Pavard (27) und Bouna Sarr (31). Der Name von Martínez ist in beiden Scoutingabteilungen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit schon gefallen. Und bis Freitag wird noch einiges auf dem Transfermarkt passieren.