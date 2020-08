Brasilianer berichten: BVB vor Reinier-Transfer

Borussia Dortmund steht angeblich kurz vor der Verpflichtung von Offensivtalent Reinier. Die brasilianische Ausgabe von ‚Goal.com‘ berichtet von einer mündlichen Einigung über eine einjährige Ausleihe plus Option zur automatischen Verlängerung um eine weitere Saison. Es müsse nur noch der Vertrag unterschrieben werden.

Die spanische ‚as‘ berichtet unterdessen zwar ebenfalls, dass der BVB die besten Karten hat, aber auch noch Bayer Leverkusen, Real Valladolid und Real Sociedad im Rennen sind.

Reinier steht noch bis 2026 bei Real Madrid unter Vertrag. Die Königlichen hatten den 18-jährigen Brasilianer im Januar für 30 Millionen Euro von Flamengo Rio de Janeiro verpflichtet. Für die Profis kam Reinier noch nicht zum Einsatz, daher strebt Real für diesen Sommer eine Leihe an.

Reinier ist in der Offensive flexibel einsetzbar, der BVB hat sich zudem international einen hervorragenden Ruf als Ausbildungsstätte erarbeitet – es könnte also passen, wenngleich ein Platz in der gut besetzten Dortmunder Offensive nicht leicht zu erkämpfen wäre. Allerdings: Erst kürzlich hieß es, Real wolle den Rechtsfuß lieber in der spanischen La Liga verleihen. Es bleibt also vorerst abzuwarten, ob sich die Gerüchte aus Südamerika erhärten werden.