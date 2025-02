Barça: Raphinha kommentiert Saudi-Gerüchte

Flügelspieler Raphinha (28) hat klargestellt, dass er trotz zahlreicher Gerüchte im vergangenen Sommer nie ernsthaft über einen Wechsel nach Saudi-Arabien nachgedacht hat. „Mein Fokus lag immer nur auf Barcelona“, erklärt der Brasilianer in einem Interview mit der ‚L’Équipe.‘ Raphinha wurde mehrfach mit Klubs aus der Saudi Pro League in Verbindung gebracht, so soll Al Nassr bis zu 100 Millionen Euro Ablöse geboten haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Raphinha betont: „Ich habe das Vertrauen der Leute im Verein gespürt, ich kannte meinen Wert und wusste, was ich Barça jeden Tag geben kann.“ Der Linksfuß führt den FC Barcelona regelmäßig als Kapitän an und kommt in dieser Saison auf starke 38 Scorerpunkte (23 Tore, 15 Assists) in 34 Pflichtspielen.