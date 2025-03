Milan nimmt Abstand von Félix-Verpflichtung

João Félix wird im kommenden Sommer mit hoher Wahrscheinlichkeit zum FC Chelsea zurückkehren. Laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ möchten die Verantwortlichen des AC Mailand keine Anstrengungen unternehmen, den 25-jährigen Stürmer über das vereinbarte Leihgeschäft hinaus zu halten. Die Leistungen des Portugiesen entsprechen nicht den Erwartungen der Rossoneri.

Für Félix, der in den vergangenen Jahren mehrfach von seinen Klubs verliehen wurde, ist es ein weiterer Rückschlag. Dabei startete die Leihe mit einem Joker-Tor beim Viertelfinal-Sieg in der Coppa Italia gegen die AS Rom (3:1) nach Maß für das einstige Wunderkind. In den darauffolgenden sieben Partien konnte Félix die Leistung allerdings nicht bestätigen. Der Vertrag des 45-fachen portugiesischen Nationalspielers ist noch bis 2031 gültig.