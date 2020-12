Woltemade-Zukunft: Werder bekommt Konkurrenz

Werder Bremen droht im Ringen um Nick Woltemades Zukunft Konkurrenz aus dem Ausland. Wie die ‚Bild‘ berichtet, bringen sich gleich mehrere Klubs aus Spanien und England bezüglich des 18-jährigen Angreifers in Stellung. „Es ist schon so, dass es für ihn einen Markt gibt“, bestätigte Sportchef Frank Baumann am Montag.

Woltemade besitzt beim Nordklub lediglich einen Ausbildungsvertrag, der im kommenden Sommer endet. Gespräche über einen langfristigen Profivertrag für den 1,98 Meter großen Stürmer laufen bereits seit geraumer Zeit. Nach FT-Informationen werden die Verhandlungen erst im kommenden Jahr konkretisiert – Ausgang offen.

Gut für Werder: Wie FT erfuhr, will sich Woltemade am liebsten bei seinem Ausbildungsklub durchbeißen. Selbst eine Leihe im Anschluss an seinen ersten Profivertrag ist für den Youngster kein Thema. Die bisherigen fünf Saisoneinsätze (ein Assist) zeigen, dass man auch in Bremen genug Spielpraxis für sein Offensivtalent finden wird.